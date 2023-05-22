Мир 22 мая 2023, 22:27 Освобождение Артемовска назвали в США крупнейшим сражением со времен Второй мировой войны Экс-сенатор Блэк: сражение в Артемовске стало крупнейшим со времен Второй мировой войны РИА «Новости»

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Бывший сенатор штата Виргиния в США Ричард Блэк назвал сражение в Артемовске крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны. По его мнению, это подтолкнет украинские власти к подготовке реванша, хотя разумнее искать пути к миру, написало РИА «Новости».

«Россия выиграла крупнейшее сражение в Европе со времен Второй мировой. Западные СМИ не спешат признавать украинское поражение, но похоже, что [президент Украины Владимир] Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике», — посчитал политик.

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Блэк назвал битву за Артемовск «эпичной». Он предположил, что взятие города подтолкнет ВСУ к началу масштабного контрнаступления, о котором так много и долго говорили. Бывший сенатор выразил уверенность, что потери такого рода побудят Зеленского начать наступление, чтобы показать, что у него все еще есть «боевая мощь».

«Хотя более разумным путем мог бы стать поиск мира и прекращение дальнейшего кровопролития», — добавил американский политик.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что после Артемовска следующими целями российской армии станут Марьинка и Авдеевка. Сейчас российские силы наносят удары в глубину боевых позиций ВСУ, в том числе по Запорожью и Харькову.