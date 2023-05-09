Мир 09 мая 2023, 03:04 «Как добрый день». Вучич рассказал о постоянных требованиях Запада ввести санкции против России Вучич: каждый представитель Запада при встрече требует ввести санкции против России РИА «Новости»

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Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что каждый западный политик при встрече требует от Сербии ввести санкции против России. Причем, это происходит вне зависимости от темы разговора, сообщил глава сербского государства в эфире Happy TV.

«Ранее я уже говорил об этом, о давлении, ультиматумах. Уже привык к этому, при каждой встрече с ними, как „добрый день“ — о санкциях против России. Вероятно, это у них называется политическая повестка», — сыронизировал политик.

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И хотя он не давал обещания не поддерживать западные санкции в отношении России, до сих пор Белграду удается соблюдать решения своего Совбеза от марта 2022 года, заметил сербский президент. Страна не вводит ограничения против Москвы, несмотря на все заявления и ожидания оппонентов.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что попытки ликвидации независимой прессы и системное нарушение прав человека стали нормой для Киева. Тем самым Украина демонстрирует «европейские ценности».