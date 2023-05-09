09 мая 2023, 03:04
«Как добрый день». Вучич рассказал о постоянных требованиях Запада ввести санкции против России
Вучич: каждый представитель Запада при встрече требует ввести санкции против России
Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что каждый западный политик при встрече требует от Сербии ввести санкции против России. Причем, это происходит вне зависимости от темы разговора, сообщил глава сербского государства в эфире Happy TV.
«Ранее я уже говорил об этом, о давлении, ультиматумах. Уже привык к этому, при каждой встрече с ними, как „добрый день“ — о санкциях против России. Вероятно, это у них называется политическая повестка», — сыронизировал политик.
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И хотя он не давал обещания не поддерживать западные санкции в отношении России, до сих пор Белграду удается соблюдать решения своего Совбеза от марта 2022 года, заметил сербский президент. Страна не вводит ограничения против Москвы, несмотря на все заявления и ожидания оппонентов.
Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что попытки ликвидации независимой прессы и системное нарушение прав человека стали нормой для Киева. Тем самым Украина демонстрирует «европейские ценности».
Сербия
Санкции
Александр Вучич
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