Применение технологии масштабного секвенирования поможет выявлять еще больше новых штаммов коронавируса, которые ранее могли и пройти незамеченными. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил доцент РНИМУ имени Н. И. Пирогова Михаил Розанов.

Ученый связывает это с появлением доступных средств для выявления различных вариантов вируса. Он даже нашел положительные моменты в пандемии, благодаря ей «наука скакнула» вперед.

«Определение последовательности нуклеотидов (секвенирования — прим. ред.) вирусных РНК будет выявлять штаммы, которые раньше могли бы пройти незамеченными», — сказал Розанов. Он сравнил их с чертом из табакерки, сообщила «Газета.ru».

Также доцент отреагировал на появление нового штамма коронавируса на юге Франции. По его мнению, он никак не связан с вариантом «омикрон», впервые зарегистрированным в ЮАР.

«Непонятно, откуда он взялся, но эволюция его шла в основном по пути изменения S-белка, это меняет его антигенные свойства и способность связываться с клетками», — заключил доктор.

Новую мутацию французского коронавируса обозначили как B.1.640.2.