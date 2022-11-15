15 ноября 2022, 11:44
Кадырова исключили из санкционного списка США
Министерство финансов США сообщило об исключении главы Чечни Кадырова из черного списка
Соединенные Штаты исключили главу Чечни Рамзана Кадырова из санкционного списка. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на американское Министерство финансов.
«В список внесены следующие исключения: <…> Кадыров Рамзан Ахматович», — написали на сайте ведомства.
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Американский санкционный список лиц Specially Designated Nationals List публикует Управление по контролю за иностранными активами (подразделение Министерства финансов). В список попадают люди и организации, с которыми гражданам США запрещено заниматься бизнесом.
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Теперь глава Чечни исключен из этого списка, но при этом внесен в «список изменений» листа.
В начале октября Рамзан Кадыров рассказал, что за последние 11 лет в отношении его, его родственников и соратников ввели минимум 70 санкций. Он даже пошутил, что теперь можно подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса и сниматься в главной роли в голливудской экранизации про «ужасного Кадырова».
США
Рамзан Кадыров
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