Мир 15 ноября 2022, 11:44 Кадырова исключили из санкционного списка США Министерство финансов США сообщило об исключении главы Чечни Кадырова из черного списка РИА «Новости»

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Соединенные Штаты исключили главу Чечни Рамзана Кадырова из санкционного списка. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на американское Министерство финансов.

«В список внесены следующие исключения: <…> Кадыров Рамзан Ахматович», — написали на сайте ведомства.

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Американский санкционный список лиц Specially Designated Nationals List публикует Управление по контролю за иностранными активами (подразделение Министерства финансов). В список попадают люди и организации, с которыми гражданам США запрещено заниматься бизнесом.

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Теперь глава Чечни исключен из этого списка, но при этом внесен в «список изменений» листа.

В начале октября Рамзан Кадыров рассказал, что за последние 11 лет в отношении его, его родственников и соратников ввели минимум 70 санкций. Он даже пошутил, что теперь можно подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса и сниматься в главной роли в голливудской экранизации про «ужасного Кадырова».