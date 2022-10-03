«Подам заявку в Книгу рекордов Гиннесса». Кадыров пошутил о введенных против него 70 санкциях | 360°

Власть 03 октября 2022, 18:09 Поделиться Telegram

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Viber «Подам заявку в Книгу рекордов Гиннесса». Кадыров пошутил о введенных против него 70 санкциях Глава Чечни Кадыров сообщил, что за 11 лет против него ввели более 70 санкций РИА «Новости»

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За последние 11 лет в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, его семьи и соратников ввели как минимум 70 рахных санкций, поделился он в Telegram-канале. Глава республики пошутил, что готов подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса и сняться в главной роли голливудского фильма об «ужасном Кадырове».

«Начиная с 2011 года против меня введено как минимум 70 ограничений, в том числе и против членов моей семьи, моих близких соратников (которых внесли только из-за связи со мной), моего имущества, моих лошадей и дохода от их выигрыша (да, звучит смешно, но это были первые санкции), РОФ имени Ахмата-Хаджи Кадырова и организаций, которые с ним контактируют, и даже против Instagram*-аккаунтов», — рассказал Рамзан Кадыров.

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В общей сложности против него ввели 15 прямых ограничений, против членов семьи — 10, против соратников и единомышленников — 28, против организаций — девять, против лошадей — четыре и против аккаунтов — еще четыре. И это только те санкции, о которых Кадыров знает.

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По его словам, таким количеством «не могут „похвастаться“ нелюбимые Западом» президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Сирии Башар Асад.

«Я даже северокорейского лидера обогнал, а ведь про него голливудские фильмы снимают», — добавил Рамзан Кадыров.

Он констатировал, что иностранцы пытаются лишить его всего, но ничего не получается. Но «громадный труд Щапада» не должен пропадать, иронично заметил политик.

«Сначала я подам заявку в Книгу рекордов России. Она все-таки для меня ближе и роднее. А потом, чтобы иностранные политики почувствовали, что не зря 11 лет придумывали ограничения, подам и в Книгу рекордов Гиннесса», — написал глава Чеченской Республики.

В заключение он предложил снять в Голливуде «фильм про ужасного Рамзана Кадырова» и заявил, что готов сыграть главную роль.

*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, которую признали экстремистской организацией.

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