Кадыров заявил о почти полном освобождении Мариуполя от националистов

Военнослужащим ВС РФ удалось практически полностью освободить Мариуполь от занявших его украинских националистов. Часть города постепенно возвращается к жизни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах российских военных в своем Telegram-канале.

«Мариуполь уже на 90-95% освобожден от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов. На свободной от них территории города постепенно возвращается жизнь», — написал он.

По словам Кадырова, местные жители «выходят на улицы, уставшие от канонады разрывов и голода». Военнослужащие России объезжают подконтрольные территории и осматривают места возможного нахождения националистов и выявляют их огневые позиции.

Глава Чечни отдельно отметил работу республиканских врачей: вместе с бойцами они находятся в местах огневого соприкосновения и при необходимости оказывают медицинскую помощь раненым и эвакуируют их в безопасное место. По захваченной «азовской»* рации украинским военным предложили сдаться.

«Командирам „Азова“* пощады не будет. Их ждет совсем не веселый конец», — пообещал Кадыров.

Последним местом, где укрылись националисты, он назвал металлургический комбинат «Азовсталь» и пообещал выбить боевиков оттуда.

*«Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение.