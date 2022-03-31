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    31 марта 2022, 02:11

    Кадыров заявил о почти полном освобождении Мариуполя от националистов

    Кадыров: Мариуполь на 90-95% освободили от националистов

    Александра Ломейко

    Военнослужащим ВС РФ удалось практически полностью освободить Мариуполь от занявших его украинских националистов. Часть города постепенно возвращается к жизни.

    Кадыров заявил о почти полном освобождении Мариуполя от националистов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах российских военных в своем Telegram-канале.

    «Мариуполь уже на 90-95% освобожден от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов. На свободной от них территории города постепенно возвращается жизнь», — написал он.

    По словам Кадырова, местные жители «выходят на улицы, уставшие от канонады разрывов и голода». Военнослужащие России объезжают подконтрольные территории и осматривают места возможного нахождения националистов и выявляют их огневые позиции.

    Глава Чечни отдельно отметил работу республиканских врачей: вместе с бойцами они находятся в местах огневого соприкосновения и при необходимости оказывают медицинскую помощь раненым и эвакуируют их в безопасное место. По захваченной «азовской»* рации украинским военным предложили сдаться.

    «Командирам „Азова“* пощады не будет. Их ждет совсем не веселый конец», — пообещал Кадыров.

    Последним местом, где укрылись националисты, он назвал металлургический комбинат «Азовсталь» и пообещал выбить боевиков оттуда.

    *«Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение.