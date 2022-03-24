Кадыров сообщил об освобождении здания администрации Мариуполя

В Мариуполе задействованные в специальной операции силовики из Чечни освободили здание городской администрации. Бойцы водрузили над ним российский флаг.

Информацию о ситуации в Мариуполе опубликовал в своем Telegram-канале чеченский лидер Рамзан Кадыров.

«Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг», — заявил он.

Оставшиеся в живых украинские националисты, по словам Кадырова, решили не рисковать, бросили занятые позиции и спешно отступили.

«Другие подразделения двигаются в параллельных направлениях города и зачищают его от „азовской“* нечисти», — подчеркнул глава Чечни.

Ожесточенные бои за Мариуполь идут с 3 марта. Укрывшиеся в городе националисты долго прикрывались местными жителями и не позволяли людям эвакуироваться по гуманитарным коридорам.

Тысячи беженцев начали выезжать из Мариуполя, когда его районы стали переходить под контроль российских военных.

* Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.