С начала российской спецоперации на Украине прошел ровно месяц. Вот чего удалось добиться

Спецоперация на Украине началась месяц назад, 24 февраля 2022 года. За это время российские войска существенно продвинулись вглубь страны и освободили ряд крупных городов. «360» рассказывает главное о первом месяце спецоперации.

Успехи на поле боя

В первый день спецоперации российские войска взяли под контроль остров Змеиный, Чернобыльскую АЭС, а также Каховскую ГЭС, благодаря которой стало возможно снова подавать воду в Северо-Крымский канал.

Мелитополь российские военные взяли 26 февраля, а 11 марта мэр города попал в плен. Купянск и Бердянск, а также Запорожская АЭС перешли под контроль российских военных 28 февраля, а 2 марта был взят Херсон.

К 11 марта Вооруженные силы России освободили Волноваху. Это крупный и стратегически важный для дальнейшего продвижения город. Минобороны 15 марта заявило, что войска РФ полностью заняли территорию Херсонской области. А 24 марта российские военные взяли под контроль город Изюм в Харьковской области.

С 3 марта идут ожесточенные бои за Мариуполь — его полностью блокировали, но зачистка от националистов еще не закончилась. В городе националисты долгое время прикрывались гражданским населением и не позволяли ему эвакуироваться по гуманитарным коридорам. После того как районы стали переходить под контроль российских военных, из Мариуполя начали выезжать тысячи беженцев.

Российские военные продолжают окружать Киев. Уже блокированы Чернигов, Сумы и Конотоп.

За месяц спецоперации российские войска освободили от украинских националистов более 100 населенных пунктов. Под контролем ВС РФ и сил ЛДНР находятся населенные пункты Верхнеторецкое, Марьинка, Славное, Новоалександровка и другие.

Потери сторон

Официальные данные о потерях российской армии в спецоперации появились 2 марта. Министерство обороны РФ заявило, что 498 российских военных погибли на Украине, более полутора тысяч получили ранения.

Со стороны Украины, по данным Минобороны, только на 2 марта было более 2,8 тысячи погибших, порядка 3,7 тысячи раненых и более 500 пленных. А 20 марта Луганский информационный центр сообщил, что всего ВСУ потеряли около 22 тысяч человек из личного состава — более 10 тысяч погибли, столько же ранены, почти тысяча человек в плену. При этом нацгвардия Украины, по данным ЛНР, потеряла почти три тысячи человек, а украинская Госпогранслужба — тысячу.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила 23 марта, что между Россией и Украиной уже состоялось два обмена пленными. Во время первого обмена, о котором стало известно 21 марта, часть россиян вернулись на родину в обмен на освобождение мэра Мелитополя.

С начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 257 беспилотных летательных аппаратов, 202 зенитных ракетных комплекса, более полутора тысяч танков и других боевых бронированных машин, а также 160 установок реактивной системы залпового огня и более 600 минометов и артиллерийских оружий.

Гуманитарная помощь

За время спецоперации Россия доставила на Украину более 4,5 тысячи тонн гуманитарных грузов. Еще более 20 тысяч тонн продуктов и лекарств готовятся к отправке на Украину для помощи гражданскому населению.

МЧС России также сообщало о 400 тоннах гуманитарной помощи, которые предназначены как для украинцев, так и для жителей Донбасса.

К 23 марта благодаря российским военным было открыто 22 гуманитарных коридора. По ним покинуть зону болевых действий смогли сотни тысяч людей — как в сторону России, так и в направлении Европы.