Кадыров призвал Зеленского одуматься и «развернуться лицом к России»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Теlеgrаm-канале призвал президента Украины Владимир Зеленского согласиться с «обоюдовыгодными и продуктивными» предложениями российского президента Владимира Путина и решить ситуацию мирным путем. Кадыров посоветовал Зеленскому вместе с Россией очистить Украину от бандеровцев, неонацистов и другого «сброда».

Глава Чечни также рекомендовал украинскому лидеру «перестать быть американской и натовской марионеткой, стать волевым президентом».

«По тебе видно, что вся эта ситуация тебе совершенно непонятна, поэтому согласись со всеми предложениями президента России, встретившись с ним, и реши в конце концов этот вопрос мирным путем. <…> Обрати внимание, что наш лидер всегда поддерживает страны, ставшие жертвами грязной политики Запада, и делает их стратегическими союзниками. Поддержит и Украину», — заметил Кадыров.

Он прокомментировал заявление Зеленского, что спецслужбы советовали ему бежать с Украины. По мнению Рамзана Кадырова, таких советчиков «врагу не пожелаешь».

«Иными словами, они посоветовали тебе первым бежать с тонущего корабля. <…> Не к лицу такому главнокомандующему сначала прятаться в убежищах за сотни километров от боевых действий, а затем позорно бросать свою страну и народ», — уверен чеченский лидер.

Он призвал Владимира Зеленского «включить трезвую голову», не дать внушить бесперспективные идеи и «развернуться лицом к России», чтобы войти в историю не слабым политиком, а миротворцем, спасшим народ.

Кадыров подчеркнул, что может предложить Зеленскому убежище в Чеченской Республике и готов обратиться по этому вопросу к Владимиру Путину.