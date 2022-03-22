Зеленский вспомнил, как спецслужбы советовали ему в течение трех дней покинуть Украину

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что в самом начале российской спецоперации не прислушался к рекомендациям спецслужб. Они советовали покинуть страну.

По его словам, 24 февраля ему заявили, что он должно сейчас же уехать.

«Все — наши [украинские] спецслужбы и наши партнеры, при посредничестве которых к нам поступали сигналы из других стран. Они рекомендовали мне, чтобы я в течение трех дней покинул Украину. Каждые 20 минут мне кто-то звонил и говорил, что я должен уехать», — заявил Зеленский в интервью Чешскому телевидению.

Однако президент Украины решил оставаться в Киеве при любых обстоятельствах еще до 24 февраля. Потом появилась идея распространить видеодоказательства того, что он действительно находится в городе.

«Меня уже раздражало, что постоянно говорили о том, что я куда-то уехал. Это было неприятно, и я сказал, что, если мы будем находиться только в этом [президентском] офисе, так тогда никто не поверит, [что мы находимся в Киеве]», — подчеркнул украинский лидер.

Тогда он предложил выйти на улицу, тогда его и команду смогут увидеть больше людей.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил россиян о начале специальной операции на Украине. По его словам, ее целями являются демилитаризация и денацификация соседней страны.