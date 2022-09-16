Кадыров призвал США включить в санкционный список всех своих детей | 360°

Мир 16 сентября 2022, 00:24 Поделиться Telegram

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Viber Кадыров призвал США включить в санкционный список всех своих детей Глава Чечни Кадыров призвал власти США включить в санкционный список всех своих детей РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал американские власти включить в санкционный список всех своих детей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что в США прекрасно знают, что на Западе у него нет ни имущества, ни счетов.

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«Но они упорно вносят меня в санкционные списки, а в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи», — написал глава Чечни. Он отметил, что в числе включенных в этот список вошла и его дочь, которая совсем недавно достигла совершеннолетия.

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«Зачем тянуть резину? Давайте включайте, американцы, всех моих детей, их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет, их тоже внесите в свои списки», — написал Кадыров.

Накануне, 15 сентября, власти США расширили санкции против России. Они включили в черный список 40 человек и более 30 российских структур. Среди них оказался и глава Чечни Рамзан Кадыров и его родственники. В американском Минфине сообщили также о готовности вводить санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России, добавили «Известия».

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