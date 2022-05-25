Кадыров потребовал у Польши извинений за ситуацию с послом РФ в Варшаве

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал у Польши извинений за ситуацию с российским послом в Варшаве, предупредив, что это «просто так не оставят». Об этом Кадыров заявил в видеообращении в Telegram-канале.

«Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем вам, на что вы способны», — сказал Кадыров.

Он посоветовал Варшаве забрать свое оружие, своих наемников с Украины и «попросить официально извинения за нашего посла».

«Вы в очень нехорошие игры начали с нашим государством играть <…> Не играйте под дудку Запада и Америки. Это к хорошему не приведет», добавил Кадыров.

Посла России в Польше Сергея Андреева 9 мая облили краской во время попытки возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве. Вместе с Андреевым атаке подверглись его супруга и группа дипломатов. Неизвестные не дали им пройти к мемориалу. Российский посол после нападения заявил, что никто серьезно не пострадал. Другим желающим возложить цветы толпа провокаторов кричала, что у них нет права праздновать День Победы.