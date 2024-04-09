Мир 09 апреля 2024, 19:01 Кадры детского порно нашли в смартфоне убитого в ЛНР украинского наемника Телефон с детским порно нашли у мертвого украинского боевика в ЛНР Unsplash

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При эксгумации тел украинских военных в городе Попасная Луганской Народной Республики нашли телефон с кадрами детского порно. Съемки, предположительно, проводились в стенах социального учреждения или военной части. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Межведомственной группы по розыску захоронений.

Погибшим боевиком, у которого нашли телефон с провокационными материалами, вероятно, был иностранец. На его дорогой тактической форме и экипировке не было знаков различия.

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На одном из снимков из телефона, был изображен мальчик. На его спине был написан девиз 75-го парашютно-десантного разведывательного полка Сухопутных войск США — «Рейнджеры идут первыми».

Советник главы ЛНР Анна Сорока не исключила, что участниками незаконной съемки были воспитанники дома-интерната. По ее мнению, те, кто записывал материалы для взрослых, нанесли этим детям колоссальный психологический урон.

Ранее на Украине предложили декриминализировать съемку порно. На сайтах по поиску работы начали отбирать бойцов ВСУ для съемок фильмов для взрослых.