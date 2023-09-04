Эксклюзив 04 сентября 2023, 21:48 Хитрая многоходовка. На Украине будут снимать порно с инвалидами ВСУ Обозреватель «360» Ракитский: на Украине будут снимать порно с инвалидами ВСУ Телеканал «360»

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На Украине внесли на рассмотрение закон по декриминализации порно, после чего на местном сайте по поиску работы появилась вакансия для военных ВСУ, вернувшихся с передовой. Новая работа подразумевает съемку в кино для взрослых, в качестве кандидатов также рассматривали инвалидов. Зачем стране новые лица в порноиндустрии и причем тут солдаты, объяснил обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — его прямая речь.

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На Украине снимут порно с инвалидами из ВСУ — вот такая новость пришла от обезумевших соседей, где сегодня идут боевые действия. Продакшен разыскивает актеров для взрослого кино. В интернете появилась вакансия, которую до сих пор не удалили, на нее можно откликнуться.

Давайте проанализируем, для чего Киев пытается «снять штаны», простите меня за прямоту, с безногих солдат ВСУ, почему Верховная рада рассматривает закон о декриминализации производства порнографии в стране и как сама эротическая новость вообще коррелируется с государственным курсом Украины.

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«EVE Production ищет вернувшихся с фронта военнослужащих. В рамках реабилитации мы предлагаем им пройти стажировку в качестве моделей и актеров специальных фильмов. Да, каждый из вас однажды их смотрел. Наш продакшен готовится снимать разные жанры, поэтому нам необходимо несколько людей разных типажей и ориентаций. Также мы рады работать с инвалидами в съемках специфических жанров».

Кто такие EVE Production

Судя по сайту, они вроде как рекламой занимаются и производством различного корпоративного контента — не докопаешься. И вроде вакансию могли разместить конкуренты, а то и вовсе русские хакеры, но… Только если включить логику — не сходится.

Вакансия опубликована на украинском сайте по поиску работы Joblum. Запись появилась 16 августа, в ней используется товарный знак продакшена. Если предположить, что это фейк, то что-то мне подсказывает, хозяин конторы сделал бы все, чтоб запись удалили, но этого не произошло.

Кстати, по поводу команды. Вот эти амбициозные ребята: Сергей Солдатов, Наталья Гутюмова, Алесандр Солдатов. Даже антикризисный менеджер имеется — ротвейлер по кличке Ларс. Креативно, модно, молодежно.

Декриминализация порно на Украине

Что интересно: вакансия эта появилась на следующий день после того, как стало известно, что нардеп Украины из партии «Голос» Ярослав Железняк внес на рассмотрение Верховной рады закон о декриминализации порнобизнеса.

15 августа в своем Telegram-канале он опубликовал вот такую запись.

«Как и обещал, начинаем день с либеральных новостей. Мы декриминализируем порно. Уголовная ответственность останется исключительно за: порно без согласия, экстремальное и за ролики с детьми и распространение среди несовершеннолетних».

Теперь остается украинскому обществу ждать, что решат коллеги Железняка. Но ответ очевиден.

Это еще и деньги

Надо сказать, что инициаторы изменений законодательства и не отрицают, что так получится заработать, например, на нужды ВСУ. Выходит, солдат сначала телом пожертвовал ради идей Генштаба — в буквальном смысле слова. А получив инвалидность, получается, может и дальше жертвовать своим телом снова в прямом смысле слова.

Но давайте поймем, кто будет это смотреть и почему это можно расценивать как хитрую многоходовку политтехнологов. Все проще, чем кажется.

Первое, что приходит на ум, — подобное заинтересует только лютых извращенцев. Но я готов поспорить, как только такой ролик появится, он, мягко говоря, завирусится во всем мире. Причем не только на тематических сайтах, но и в новостях

Сегодня легальное производство порно — это срамота. Через 30 лет, когда сменится поколение, это будет нормой.

Вчера наркотики на Украине были порицаемы, сегодня [президент Владимир] Зеленский выступает за легалайз.

Все это делается для того, чтобы пропасть между русскими и украинцами стала больше.

Самое-то жуткое, что это не сверхзадача Зеленского. Тут даже не [президент Франции Эммануэль] Макрон какой-нибудь и [канцлер ФРГ Олаф] Шольц свои наполеоно-гитлеровские амбиции пытаются реализовать. Тут из соседей не Европу сделать пытаются, а самую настоящую западную колонию.

Процесс этот давно уже запущен, не верите мне — почитайте научную литературу, вот только раньше это делали осторожно, полунамеками, а теперь пропаганда не стесняясь рассказывает про либеральные новости.

Все ради того, чтоб через какое-то время проснулись и ощутили себя cool guy (классный парень — прим. ред.) и nice girl (хорошая девушка — прим. ред.).