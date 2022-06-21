Качиньский ушел из правительства Польши и назвал имя преемника

Польский политик Ярослав Качиньский ушел в отставку с поста вице-премьера и председателя Комитета по национальной безопасности и делам обороны, сообщил ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

«Я уже подал заявление об уходе премьер-министру, и оно было одобрено. Насколько мне известно, его подписал и президент», — сказал он журналистам.

Вакантные места займет министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Ярослав Качиньский с 2015 года возглавляет правящую партию «Право и справедливость». Он собирался уйти из правительства еще осенью прошлого года. Тогда свое решение политик объяснил необходимостью уделять больше времени партии. Из-за загруженности на посту вице-премьера он приезжал в ее штаб всего раз в неделю.