facebook_pixel
    13 октября 2021, 23:26

    Качиньский покинет правительство Польши

    РАР: лидер правящей партии «Право и справедливость» Качиньский решил больше уделять времени партии

    Дарья Морозова

    Лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский решил покинуть пост вице-премьера Польши. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на РАР.

    Свое решение он объяснил тем, что нужно больше контролировать партию. Из-за своей должности Качиньский приезжает в штаб партии только раз в неделю, что по его мнению редко.

    Кроме того он призвал депутатов увеличить активность в социальных сетях, чтобы партию поддерживали сильнее.