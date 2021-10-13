Качиньский покинет правительство Польши

Лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский решил покинуть пост вице-премьера Польши. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на РАР.

Свое решение он объяснил тем, что нужно больше контролировать партию. Из-за своей должности Качиньский приезжает в штаб партии только раз в неделю, что по его мнению редко.

Кроме того он призвал депутатов увеличить активность в социальных сетях, чтобы партию поддерживали сильнее.