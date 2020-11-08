К оппозиционерам в Тбилиси власти применили слезоточивый газ

Грузинская оппозиция отказалась признавать итоги голосования, состоявшегося в минувшее воскресенье. Сегодня в Тбилиси состоялась многотысячная акция, протестующие потребовали новых парламентских выборов, отставки главы ЦИК и освобождения политзаключенных.

По сообщению РИА «Новости», митингующие направляются сейчас к зданию ЦИК, около которого власти собрали дополнительные бригады спецназа, использовали водометы и пустили слезоточивый газ.

Корреспондент агентства сообщил, что применялся и водомет. Несколько человек пострадали после того, как митингующие попытались прорваться сквозь железное заграждение и спецназ применил силу.

МВД Грузии опровергает информацию об использовании слезоточивого газа.

По данным на 1 ноября после обработки 99% бюллетеней, правящая партия «Грузинская мечта» получила парламентское большинство на выборах в стране.