По данным Центризбиркома, в парламент Грузии проходят семь партий и два блока. Второй тур пройдет в 17 из 30 одномандатных округов.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента, сторонники оппозиционных партий начали акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

«Нам просто плюнули в душу. Режим Иванишвили должен быть прекращен. Выборы не были действительными, мы еще раз заявляем, что не признаем итоги этих выборов и требуем проведения новых парламентских выборов, досрочных выборов», — приводит агентство слова одного из протестующих.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшее голосование демократичным и справедливым. «Грузинская мечта» поддержала ее на президентских выборах.

Парламентские выборы прошли в Грузии в субботу, 31 октября.