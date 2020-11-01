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    01 ноября 2020, 18:51

    Правящая партия побеждает на выборах в Грузии после обработки 99% бюллетеней — ЦИК

    Андрей Иванов

    Правящая партия «Грузинская мечта» получает парламентское большинство на выборах в Грузии после обработки 99% бюллетеней. Об этом сообщил ЦИК.
    Правящая партия побеждает на выборах в Грузии после обработки 99% бюллетеней — ЦИК

    По данным Центризбиркома, в парламент Грузии проходят семь партий и два блока. Второй тур пройдет в 17 из 30 одномандатных округов.

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента, сторонники оппозиционных партий начали акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

    «Нам просто плюнули в душу. Режим Иванишвили должен быть прекращен. Выборы не были действительными, мы еще раз заявляем, что не признаем итоги этих выборов и требуем проведения новых парламентских выборов, досрочных выборов», — приводит агентство слова одного из протестующих.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшее голосование демократичным и справедливым. «Грузинская мечта» поддержала ее на президентских выборах.

    Парламентские выборы прошли в Грузии в субботу, 31 октября.