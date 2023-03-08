Эксклюзив 08 марта 2023, 20:07 «К нам это не имеет отношения». Экономист прокомментировал исключение «дочек» Сбербанка из черных списков США Экономист Косой: санкции с «дочек» Сбербанка в Казахстане сняли после смены владельца РИА «Новости»

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Минфин США исключил из санкционных списков четыре дочерние структуры Сбербанка в Казахстане. Это связано с тем, что банки, скорее всего, сменили владельца и теперь не имеют отношения к России, рассказал «360» экономист и ученый, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Эксперт отметил, что исключенные банки, по сути, уже являются другими организациями.

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«Это не у нас, а в Казахстане исключили банк из-под санкций, а исключили его именно потому, что это бывшая „дочка“ Сбербанка. Я так понял, что теперь это банк, у которого другой бенефициар. К нам это не имеет вообще никакого отношения. Это имеет отношение к Казахстану», — сказал Косой.

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Экономист объяснил, что финансовые учреждения и раньше выводили из ограничительных списков после смены владельца.

«Требования-то были в отношении таких банков, которые были „дочки“ Сбербанка, которые были в целом ряде стран. По мере их продажи их выводили из-под санкций», — подчеркнул экономист.

Ограничительные меры против Сбербанка власти США ввели в феврале 2022 года сразу после начала спецоперации.