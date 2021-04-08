Инцидент со стульями в Турции расстроил главу Евросовета

Досадная оплошность, из-за которой глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осталась без стула во время визита в Турцию, понизила значимость состоявшихся переговоров. Строгая интерпретация турецкими службами существующего протокола привела к вызывающей сожаление ситуации.

Об этом в Facebook написал глава Европейского совета Шарль Мишель. Он посетовал, что важнейший визит был омрачен ошибкой, которая со стороны могла выглядеть как попытка турецкой стороны принизить его значимость. Мишель подчеркнул, что принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политическое общение с Анкарой.

«Я опечален тем, что эта ситуация затмила огромную геополитическую работу, которую мы вместе выполнили в Анкаре, и плоды которой, я надеюсь, будет пожинать Европа», — отметил глава Евросовета.

Причиной комментария стала ситуация, когда турецкая сторона по время переговоров с президентом страны Реджепом Эрдоганом поставила только два стула, и Урсула фон дер Ляйен была вынуждена расположиться на диване.

Этот случай попал на видео и вызвал множество критических заявлений со стороны депутатов Евросоюза. Как сообщило РИА «Новости», официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер пообещал, что протокольная служба Еврокомиссии в следующий раз предпримет необходимые меры. В этот раз она в подготовке визита не участвовала.