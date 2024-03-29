Мир 29 марта 2024, 08:33 Южнокорейская газета извинилась за карикатуру на теракт в «Крокусе» Газета The Korea Herald принесла извинения за карикатуру на теракт в «Крокусе» РИА «Новости»

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Южнокорейская газета The Korea Herald принесла извинения за карикатуру, которую она опубликовала на теракт в Crocus City Hall. Об этом сообщило РИА «Новости».

Посольство России в Сеуле раскритиковало карикатуру, назвав это цинизмом и кощунством. Диппредставительство указало на то, что рисунок оскорбляет чувства большинства граждан Южной Кореи, которые разделяют с россиянами боль этой трагедии.

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Газета отметила, что выражает соболезнования жертвам теракта и вместе с народом разделяет скорбь. Руководство признало, что сожалеет о публикации карикатуры в номере от 27 марта.

«Мы сожалеем об этой оплошности, признаем и уважаем чувства тех, кто был оскорблен данной карикатурой», — указали в заметке.

Ее опубликовали на первой странице печатной версии газеты, где в номере от 27 марта разместили карикатуру. Издание еще раз указало на то, что осознало свою ответственность за материалы и выразило «глубочайшие сожаления».