Общество 01 января 2023, 02:57 Пасечник поблагодарил народ России за поддержку Врио главы ДНР Пасечник поблагодарил народ России за военную и гуманитарную поддержку РИА «Новости»

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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил народ России за военную и моральную поддержку. Он отметил гуманитарную помощь для самых маленьких жителей республики и назвал это примером единения России. Его слова из новогоднего обращения передало РИА «Новости».

«Мы благодарны братскому народу России не только за военную, но и за моральную, гуманитарную поддержку. Сотни машин с продуктами, стройматериалами и наборами для самых маленьких жителей Республики, что называется, — от сердца к сердцу, из рук в руки. Это ли не истинный пример единения Русского мира?» — заявил Пасечник.

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Он отметил, что луганчане вместе с россиянами освободили Луганщину от «от оккупационных оков укровермахта». Жители ЛНР в едином порыве сделали выбор, к которому шли восемь лет, заявил врио главы республики. Это привело к переменам в Донбассе — строятся новые дороги, восстанавливаются мосты, ремонтируются больницы, школы, детсады.

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