Мир 26 февраля 2024, 12:52 Южная Корея усилит экспортный контроль в отношении России из страха «обхода санкций» Yonhap: Южная Корея намерена усилить экспортный контроль в отношении России Unsplash

Читать 360tv в

Власти Южной Кореи хотят усилить экспортный контроль в отношении России и Белоруссии, сообщило Yonhap. По информации агентства, прежде всего, речь идет о товарах, которые можно использовать в военных целях.

Авторы материала сослались на данные Министерства торговли, промышленности и энергетики страны. В этом ведомстве опасаются роста числа попыток уклониться от контроля либо поставлять товары обходными путями.

Реклама

По информации Yonhap, Южная Корея собирается действовать в решении этого вопроса вместе со странами-партнерами и намерена направить экспортерам список товаров ради предотвращения «несанкционированного экспорта из-за недостаточной осведомленности».

На минувшей неделе ЕС включил в 13-й пакет санкций против России организации из третьих стран. Иностранные компании внесли в список якобы за прямую поддержку российского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, в ЕС полагают, что эти зарубежные предприятия принимают участие «в обходе торговых ограничений».