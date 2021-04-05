Южная Корея предупредила о возможной четвертой волне коронавируса

Власти Южной Кореи призвали жителей строго соблюдать карантинные требования, так как в стране может начаться четвертая волна коронавируса. Об этом сообщил телеканал YTN со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального обеспечения.

По данным ведомства, на протяжении прошлой недели количество новых случаев заражения в стране достигало 500 в день, а коэффициент воспроизводства вируса превысил единицу. Это значит, что каждый пациент с коронавирусом заражает более чем одного человека.

Поэтому в местном Минздраве считают, что при таких показателях в дальнейшем придется ужесточить карантинные меры, повысив действующий в стране уровень социального дистанцирования.

За прошедшие сутки в стране скончались четыре человека. Число заразившихся за все время пандемии составило 105 752 пациента, выздоровели 96,9 тысячи жителей.

В Южной Корее также продолжается вакцинация от коронавируса. Она стартовала 26 февраля. По последним данным, прививку получили уже 962,7 тысячи человек.

Накануне член консультационного совета при президенте США по борьбе с пандемией, эпидемиолог Майкл Остерхолм заявил, что пришедший в страну британский штамм коронавируса привел к возникновению четвертой волны пандемии.