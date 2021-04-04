Советник Байдена заявил о начале четвертой волны пандемии в США

Пришедший в США «британский» штамм коронавируса, известный как B.1.1.7, привел к возникновению четвертой волны пандемии. С таким заявлением в эфире телеканала FoxNews выступил член консультационного совета при президенте США по борьбе с пандемией, эпидемиолог Майкл Остерхолм.

Он пояснил, что новый штамм коронавируса поражает большее число людей, чем обычная форма возбудителя. Все это приведет к новому росту инфицированных.

«Я считаю, что мы находимся в начале четвертой волны пандемии. Единственная хорошая новость заключается в том, что вакцины эффективны против нового штамма», — заявил специалист.

Остерхолм отметил, что главная опасность нового штамма заключается в том, что он способен поражать детей. Если раньше несовершеннолетние были только переносчиками инфекции, то теперь они тяжело болеют, как и их родители.

«Только в Миннесоте за последние две недели у нас было 749 школ с зараженными учениками», — отметил эпидемиолог.

По его словам, все страны мира, где сейчас проходит вакцинация смогли обуздать новую версию инфекции, но не США. Эксперт подчеркнул, что страна находится в переломном моменте, за следующие два-три месяца нужно вакцинировать максимальное количество людей и призвать всех не отказываться от масок, соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки.

«Никто не хочет стать человеком, который умрет за три дня до того, как ему должны сделать прививку. Это то, чего мы пытаемся избежать прямо сейчас», — подытожил он.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США выявили более 30,6 миллионов случаев заражения коронавирусом.