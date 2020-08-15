Южная Корея зафиксировала максимальное число заболевших COVID-19 с марта

За последние сутки врачи обнаружили 166 новых случаев заболевания коронавирусом в Южной Корее. Это рекордный показатель с марта.

Больше всего заболевших выявлено в Сеуле и пригороде. 155 случаев инфицирования — внутри страны, остальные — привозные, передает Yonhap со ссылкой на информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний РК.

Данных о погибших за сутки нет. За все время пандемии коронавирус унес жизни 305 человек. Уровень смертности составляет 2,03%.

Всего в Южной Корее зафиксировали 15039 случаев заболевания COVID-19. После резкого скачка за последние дни власти вновь задумались о введении строгих ограничительных мер в стране.

В России начнется массовая вакцинация от коронавируса в конце текущего года. В ближайшее время прививки получат те, кто находится в зоне риска: врачи, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями.

Ранее российские ученые объяснили, как им удалось создать вакцину от коронавируса в такие короткие сроки. По словам специалистов Центра имени Гамалеи, препарат создавали на основе уже наработанной базы.