Мир 25 января 2024, 00:27 Юноша поджег себя в Кривом Роге из-за нежелания идти в ВСУ Украинец в Кривом Роге облился бензином и поджег себя из-за страха перед службой Unsplash

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Украинец облил себя бензином и поджег в Кривом Роге в Днепропетровской области. Как сообщил Telegram-канал «Плохие Новости 18+», молодой человек не хотел идти на передовую.

Родственники мужчины рассказали авторам канала, что сначала парень пытался скрываться от сотрудников военкоматов. Какое-то время у него получалось это делать, но потом он понял, что не сможет долго прятаться. В итоге у мужчины случился нервный срыв.

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Ранее украинское издание «Обозреватель» сообщило, как злоумышленник в Харьковской области облил бензином компанию подростков — четыре девушки и один юноша. Он мгновенно вылил на них горючее и сразу поджег. В итоге потерпевшие оказались в огне. Все они были несовершеннолетними, самому старшему — 17 лет, младшему — 11. По данным журналистов, нападавший был безработным и злоупотреблял спиртным.