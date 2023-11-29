Происшествия 29 ноября 2023, 00:26 Подростков в Харьковской области облили бензином и подожгли «Обозреватель»: неизвестный под Харьковом облил бензином и поджег подростков Unsplash

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Неизвестный в Харьковской области облил бензином и поджег компанию подростков. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель».

По данным СМИ, четыре девушки и один парень сидели за столиком, когда к ним подошел местный безработный, злоупотребляющий алкоголем. Почему мужчина напал на молодых людей — неизвестно.

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Начальник следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что злоумышленник мгновенно облил детей бензином, поджег жидкость, и уже через секунду вся компания оказалась в огне.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Станичное. От действий неизвестного пострадали все пятеро детей. Самому младшему — 11 лет, самому старшему — 17. Подозреваемого задержали.

Похожая история ранее произошла в России. Двое подростков из Екатеринбурга облили бензином своего 13-летнего знакомого и подожгли его. Ребенок получил 50% ожогов тела. По словам матери мальчика, его два раза «вытащили с того света».