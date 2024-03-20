Мир 20 марта 2024, 03:34 Юного нациста с Украины задержали в Милане за нападение на мигрантов Полиция Милана арестовала 16-летнего украинца за нападения на мигрантов в метро Unsplash

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Итальянская полиция задержала в Милане 16-летнего гражданина Украины, подозреваемого в четырех нападениях на мигрантов в городском метро. РИА «Новости» со ссылкой на поступивший материал сообщило, что юный нацист выбирал жертв на основе «географической принадлежности».

В начале марта подозреваемый разбил окна у нескольких автомобилей, а 9 марта напал на пассажира метро. Перед нападением украинец показывал мигрантам татуировку со свастикой на груди.

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«Нападавший, прежде чем ударить свою жертву, выкрикнул „Фашисты вернулись!“ — одновременно показывая ему татуировку на груди», — сообщила миланская полиция.

Во время обысков у молодого человека изъяли мачете, нож и несколько молотков с нацистскими надписями.

В конце февраля на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский призвал вытеснить из Италии всех сторонников российского лидера Владимира Путина. «Пропутинцев» нужно лишать виз и выдворять из страны, добавил украинский лидер.