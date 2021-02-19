Юного борца из Туркменистана убили за отказ поддаться на ринге. История дошла до ООН

Группа граждан Туркменистана, проживающая в США, намерена провести пикет перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. Причиной акции стало убийство 14-летнего борца Сулеймана Турсунбаева в Туркменистане.

Трагедия произошла в начале февраля на соревнованиях в Ахалском велаяте, уточнил портал Turkmen.news. Юному борцу перед финальным боем сказали проиграть сопернику, но Турсунбаев отказался и одержал победу. После завершения турнира на тренера мальчика напали неизвестные и избили его. Турсунбаева увезли в неизвестном направлении. Подростка выбросили на улице. Он умер в районной больнице спустя несколько дней после происшествия.

Пикет будет в честь этого спортсмена, в честь этого мальчика, рассказала «360» одна из участниц мероприятия Ольга. Она отметила, что «такое кощунство, такое варварство», не должно больше происходить.

По ее словам, активисты решили выйти к зданию ООН с требованием о правосудии и об открытом суде над убийцами юного борца.

«То что правосудия нет — это однозначно. И поэтому мы будем требовать от государства туркменского, чтобы было правосудие и открытый суд был», — заявила Ольга.

Следователи задержали жителя Читы по подозрению в убийстве девятилетней девочки. Он выстрелил в школьницу из оружия. Ведомство опубликовало на своей странице в YouTube видео с обыском и задержанием.

Как сообщил Life, девочку застрелил пьющий сосед. Ему не понравилось, что родители школьницы устроили ремонт и он пришел разбираться. В ходе конфликта отец девочки выгнал дебошира, но тот вернулся и выстрелил во входную дверь обидчика. В тот момент за дверью стояла девочка. От полученных травм она скончалась на месте.