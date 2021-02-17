Житель Читы застрелил школьницу-соседку

Следователи задержали жителя Читы по подозрению в убийстве девятилетней девочки. Он выстрелил в школьницу из неустановленного пока оружия. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка Следственного Комитета.

Ведомство опубликовало на своей странице в YouTube видео с обыском и задержанием.

На опубликованных кадрах видно, что криминалисты осматривают помещение, где произошло убийство. Они фотографируют дверь и стены, которые повредил выстрелом подозреваемый. Мужчину в наручниках доставили в отдел.

По данным следствия, в одном из жилых домов Читы местный житель 1988 года рождения выстрелил в ребенка из неустановленного оружия. В данный момент он задержан для допроса. Следователи установят его мотивы и обстоятельства случившегося.

По данному факту сотрудники ведомства завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». На месте убийства продолжают работать криминалисты.

Как сообщил Life, девочку застрелил пьющий сосед. Ему не понравилось, что родители школьницы устроили ремонт и он пришел разбираться. В ходе конфликта отец девочки выгнал дебошира, но тот вернулся с охотничьей двустволкой и выстрелил во входную дверь обидчика, за которой в тот момент стояла девочка. Выпущенная дробь попала ей в голову. От полученных травм она скончалась на месте.