ЮНЕСКО восемь лет не замечала гонения на русский язык и культуру на Украине, заявил российский постпред при организации Александр Кузнецов. По его словам, и сегодня ЮНЕСКО не встает на защиту русской культуры на фоне начавшейся «охоты на ведьм» в странах Запада.

Об этом Кузнецов заявил на седьмой внеочередной сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, отметил ТАСС. Сейчас, как подчеркнул дипломат, угроза для мирных жителей и гражданской инфраструктуры Украины исходит от киевского режима и «националистических батальонов», а не от российских военных.

«Неонацисты размещают танки, артиллерию и РСЗО у стен детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов, прикрываются женщинами и детьми как „живым щитом“», — отметил Кузнецов.

По его словам, «преступным решением киевского режима стала бесконтрольная раздача десятков тысяч единиц огнестрельного оружия». Российский постпред при организации отметил, что в украинских городах «бесчинствуют вооруженные банды мародеров и грабителей».

«К сожалению, Секретариат предпочел их проигнорировать, что неудивительно, так как все эти восемь лет он упорно не замечал гонения на русский язык и культуру на Украине», — добавил Кузнецов.

В сферах образования и науки в ЮНЕСКО Россия играет важную роль, заявила в декабре 2021 года генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Одре Азуле. По ее словам, РФ оказывает значительную роль в организации еще с советских времен.