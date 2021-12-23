Важную роль России в сферах образования и науки отметили в ЮНЕСКО

Россия играет важную роль в сферах образования и науки в ЮНЕСКО. Об этом заявила генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Одре Азуле, написал ТАСС.

По словам представителя организации, наша страна оказывает значительную роль в организации еще с советских времен.

«Россия играет очень важную роль в ЮНЕСКО начиная со времен СССР. Ваша страна всегда была членом исполнительного совета, очень приверженным осуществлению целей организации», — процитировал RT слова Азуле.

Особенную активность Россию Азуле отметила в сфере высшего образования и науки.