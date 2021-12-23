23 декабря 2021, 11:31
Важную роль России в сферах образования и науки отметили в ЮНЕСКО
Представитель ООН Одре Азуле: Россия особенно активна в сфере высшего образования и науки
Россия играет важную роль в сферах образования и науки в ЮНЕСКО. Об этом заявила генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Одре Азуле, написал ТАСС.
По словам представителя организации, наша страна оказывает значительную роль в организации еще с советских времен.
«Россия играет очень важную роль в ЮНЕСКО начиная со времен СССР. Ваша страна всегда была членом исполнительного совета, очень приверженным осуществлению целей организации», — процитировал RT слова Азуле.
Особенную активность Россию Азуле отметила в сфере высшего образования и науки.