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    23 декабря 2021, 11:31

    Важную роль России в сферах образования и науки отметили в ЮНЕСКО

    Представитель ООН Одре Азуле: Россия особенно активна в сфере высшего образования и науки

    Оксана Лавнюженко

    Россия играет важную роль в сферах образования и науки в ЮНЕСКО. Об этом заявила генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Одре Азуле, написал ТАСС.

    По словам представителя организации, наша страна оказывает значительную роль в организации еще с советских времен.

    «Россия играет очень важную роль в ЮНЕСКО начиная со времен СССР. Ваша страна всегда была членом исполнительного совета, очень приверженным осуществлению целей организации», — процитировал RT слова Азуле.

    Особенную активность Россию Азуле отметила в сфере высшего образования и науки.