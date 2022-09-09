ЮАР пообещала не присоединяться к санкциям Запада против России | 360°

Мир 09 сентября 2022, 05:58 Поделиться Telegram

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Viber ЮАР пообещала не присоединяться к санкциям Запада против России Спикер МИД ЮАР Моньела: санкций в адрес России не будет Unsplash/ James Wiseman

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ЮАР не станет поддерживать санкции против России, поскольку проводит независимую политику, заявил спикер МИД африканского государства Клейсон Моньела. Его слова привели«Известия».

Визит президента ЮАР Сирила Рамафосы в США, намеченный на 16 сентября, не повлияет на отношения Москвы и Претории, отметил высокопоставленный дипломат.

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«Нет, не будет никакого изменения, никаких санкций. <…>Наша внешняя политика исходит из наших национальных интересов, а не внешнего давления», — подытожил Моньела.

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Весной Рамафоса заявил, что даже страны-наблюдатели, которые не оказывают санкционного давления на Россию, пострадают от последствий экономических рестрикций. США и Европа неоднократно склоняли ЮАР ужесточить подход к России.

Однако ни ЮАР, ни большинство других африканских стран не стали осуждать действия Москвы. «Антироссийскую истерию» Запада также не поддерживает Сербия.

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