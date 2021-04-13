Johnson & Johnson отложит использование своей вакцины в Европе

Американская компания Johnson & Johnson решила пока не выходить на европейский рынок вакцин от коронавируса из-за случаев образования тромбов после прививки. Связь между препаратом и закупоркой сосудов изучат специалисты.

«Мы рассматриваем эти случаи вместе с европейскими властями в сфере здравоохранения. Мы приняли решение заблаговременно отложить применение нашей вакцины в Европе», — приводит РИА «Новости» текст пресс-релиза компании. Сейчас Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) анализирует данные о случаях тромбоэмболических осложнений после вакцинации препаратом от Johnson & Johnson.

13 апреля американские регуляторы FDA и CDC рекомендовали пока не использовать эту вакцину из соображений осторожности. Ранее в Соединенных Штатах у шести женщин в возрасте от 18 до 48 лет выявили случаи образования тромбов после вакцинации. Одна женщина умерла, другая попала в больницу в критическом состоянии.

Всего вакцину от коронавируса от компании Johnson & Johnson получили около семи миллионов граждан США.