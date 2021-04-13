Американские регуляторы рекомендовали приостановить использование вакцины от Johnson & Johnson

Регуляторы FDA и CDC в Соединенных Штатах рекомендовали пока не использовать вакцину от компании Johnson & Johnson из соображений осторожности. Об этом говорится в их совместном заявлении в Twitter.

«Сегодня FDA и CDC опубликовали заявление относительно вакцины Johnson & Johnson. Мы рекомендуем приостановить использование этого препарата из соображений осторожности», — сообщили в аккаунте FDA.

Ранее СМИ сообщили, что в Штатах у шести женщин в возрасте от 18 до 48 лет выявили случаи образования тромбов после вакцинации этим препаратом препаратом Одна женщина умерла, другую положили в больницу в критическом состоянии. По данным данным CDC, вакцину от компании Johnson & Johnson получили около семи миллионов граждан США.

После этого регуляторы обеспокоились ситуацией и назначили встречу с представителями Консультативного комитет по практике иммунизации (ACIP), чтобы вместе изучить все случаи осложнений после вакцинации и оценить потенциальные риски, которые несет этот препарат.