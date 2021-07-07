Японцы призвали власти отомстить России за военные учения в Японском море

В японской газете Sankei Shimbun вышел материал о планируемых Россией учениях с ракетными стрельбами в Японском море. Читатели издания заявили, что нужно отомстить России за усиление военного присутствия на границе с их страной.

В публикации сказано, что Россия последние годы усиливает свое военное присутствие в Японском море. Газета привела в пример учения, которые состоялись в июле позапрошлого года и декабре прошлого, когда происходили облеты акватории моря группами российских и китайских бомбардировщиков. Газета напомнила и о системах ПВО и ПРО на Курильских островах.

Публикацию активно комментировали японцы на портале Yahoo News Japan. Один из читателей призвал отомстить России. Он отметил, что Япония сделала правильный шаг, когда направила своего наблюдателя на военные учения НАТО и Украины Sea Breeze в Черном море.

«Пора заканчивать с этими мечтами насчет мирного договора с Россией. Неотложным делом является наращивание нами нашего военного потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе, Японском и Охотском морях. Надо довести наши военные расходы до 5% ВВП, строить новые корабли, боевые самолеты и подводные лодки!» — призвал пользователь satan.

Пользователем с ником kvx заявил, что Россия под ракетными учениями скрывает отработку целеуказания по японским прибрежным городам: Ниигате, Канадзаве, Майдзуру.

«Надо русским запретить такие стрельбы! Что у нас за политики-слабаки?» — написал пользователь uen.