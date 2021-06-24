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    24 июня 2021, 06:34

    Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

    Екатерина Шамина

    Япония выразила протест России из-за военных учений, которые проводятся в том числе и на южной части Курильских островов. Правительство страны беспокоит усиление военного присутствия РФ на этих островах.

    Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

    «Мы следим за действиями российских военных на северных территориях. 23 июня мы выразили протест по дипломатическим каналам в связи с тем, что усиление военного присутствия России на этих островах, включая проведение подобных учений, противоречит нашей позиции», — процитировал ТАСС слова генерального секретаря кабинета министров Кацунобу Като.

    Восточный военный округ России 23 июня завил о начале учений на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря с участием более 10 тысяч военных, 500 единиц боевой техники, 12 кораблей и судов. Они будут длиться около пяти дней.

    Ранее блогерша из России Марьяна Ро в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявила, что ей бы хотелось, чтобы Сахалин стал японским. По ее мнению, «японцы бы там все исправили». Девушка выросла в Южно-Сахалинске. Вместе с родителями она несколько лет жила в Японии. По ее мнению, с момента, когда она уехала с Родины, там ничего не изменилось.