Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

Япония выразила протест России из-за военных учений, которые проводятся в том числе и на южной части Курильских островов. Правительство страны беспокоит усиление военного присутствия РФ на этих островах.

«Мы следим за действиями российских военных на северных территориях. 23 июня мы выразили протест по дипломатическим каналам в связи с тем, что усиление военного присутствия России на этих островах, включая проведение подобных учений, противоречит нашей позиции», — процитировал ТАСС слова генерального секретаря кабинета министров Кацунобу Като.

Восточный военный округ России 23 июня завил о начале учений на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря с участием более 10 тысяч военных, 500 единиц боевой техники, 12 кораблей и судов. Они будут длиться около пяти дней.

Ранее блогерша из России Марьяна Ро в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявила, что ей бы хотелось, чтобы Сахалин стал японским. По ее мнению, «японцы бы там все исправили». Девушка выросла в Южно-Сахалинске. Вместе с родителями она несколько лет жила в Японии. По ее мнению, с момента, когда она уехала с Родины, там ничего не изменилось.