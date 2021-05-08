Японцы испугались союза России и Китая после встречи глав МИД G7

Пользователи японского портала Yahoo News Japan заявили, что опасаются сближения Москвы и Пекина после встречи глав МИД стран G7 в Лондоне. Они назвали это одной из самых «больших угроз для мира».

Тем не менее ряд пользователей предположили, что в случае вооруженного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе Япония окажется зажата между двух стран, уточнило РИА ФАН.

«Если случится военный конфликт, Япония окажется в чрезвычайно опасной ситуации и вряд ли выберется из него! Об этом надо думать!» — написал один из комментаторов.

Многие пользователи заявили, что ситуация вокруг Японии становится все более напряженной и опасной. По их мнению, грозные заявления против России и Китая остаются «на бумаге».

По данным СМИ, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги призвал страны «Большой семерки» выработать совместный подход к России. Первое за два года пленарное заседание G7 в очном формате прошло в Лондоне 4 мая. Мотэги также выразил обеспокоенность по поводу односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.