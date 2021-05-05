СМИ: глава МИД Японии предложил коллегам по G7 разработать совместный подход к России

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги призвал страны Большой семерки выработать совместный подход к России. Первое за два года пленарное заседание G7 в очном формате прошло в Лондоне 4 мая.

Об этом в среду сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Помимо этого, Тосимицу Мотэги на заседании выразил обеспокоенность по поводу односторонных попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Правительство Японии, по словам министра, также переживает касательно прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Тосимицу Мотэги считает, что ради реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона нужно усилить сотрудничество стран Большой семерки с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее Япония заявила, что продолжит переговоры с Россией по решению проблемы Южных Курил. Токио намерено заключить мирный договор с Москвой. Документ они планируют составить на основе своей базовой позиции.