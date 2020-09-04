Японцев возмутили российские фотографии Курил

Японцы оставили под материалом издания негативные комментарии. Их перевело РИА «Новости».

«Япония объявила капитуляцию 15 августа 1945 года. А десантная операция на острове Шумшу (остров Курильской гряды — прим. ред.) началась 18 августа. Разве премьер Абэ этого не знал? Зачем тогда все эти „выверты“ с возвратом двух островов? Разве не понятно, что нужно требовать все», — заявил один из пользователей.

Другой написал, что Россия давно положила взгляд на Хоккайдо. Военные базы на этом острове, по его словам, уже давно находятся «под прицелом русских ракет». При этом японские политики из Либерально-демократической партии не в состоянии ничего сказать РФ.

Источник фото: Минобороны РФ

Еще один комментаторов считает, что Россия ответит за оккупацию «северных территорий». Также человека возмутил тот факт, что в ООН ничего не говорят по поводу России. Однако были и читатели, придерживавшиеся противоположной точки зрения.

«Когда Советский Союз вступал в войну с Японией, она еще не капитулировала. Это важно. Она не капитулировала даже во время атомных бомбардировок. Японские милитаристы хотели сражаться до конца. <…> Даже если бы СССР не вступил в войну, Япония продолжала бы сопротивляться до конца. Так что разрыв Советским Союзом Пакта о нейтралитете был вполне естественным», — сказал пользователей под ником puchitomat.

Россия и Япония долгое время не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Камнем преткновения стал вопрос принадлежности южных Курильских островов. После войны архипелаг стал частью СССР. Однако Токио считает, что Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи принадлежат ему. Японцы называют их «северными территориями».

Ранее руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов поделился мнением о том, что переговоры по этой теме могут зайти в тупик после отставки Синдзо Абэ.