Японцев напугали военные учения России и Китая

Читатели издания Yahoo News Japan выразили беспокойство проводимыми Россией и Китаем военных учений. По мнению пользователей, Японии нужно наращивать свой потенциал, чтобы противостоять соперникам.

Японское издание Yahoo News Japan выпустило статью про российско-китайские военные учения. Некоторые читатели испугались от такой информации, посчитав, что учения «Морское взаимодействие-2021» могут перерасти в нечто большее, сообщило РИА «Новости».

В комментариях к материалу один из читателей поделился мнением о том, что в случае начала войны Япония проиграет ее за один день. При этом США, отметил читатель, якобы не станет помогать японцам, потому что им нужны только японские морские базы.

Другой пользователь предположил, что в случае нападения Китая на Японию, Россия может подключиться к процессу, якобы в этом и есть смысл постоянных военных учений в регионе.

Участники обсуждения сошлись во мнении, что их стране необходимо наращивать военную мощь, чтобы противостоять серьезным соперникам.

Американский эсминец Chafee попытался нарушить водные границы России у Владивостока, но отечественный корабль «Адмирал Трибуц» предотвратил вторжение.