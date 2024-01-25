Мир 25 января 2024, 14:31 Японца приговорили к смертной казни за поджог аниме-студии Суд в Японии приговорил поджигателя студии Kyoto Animation к смертной казни

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Окружной суд Киото огласил приговор по делу о поджоге анимационной студии Kyoto Animation Co. Японца Синдзи Аоба признали виновным в совершении преступления, его приговорили к смертной казни. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Защита подсудимого настаивала на смягчении приговора из-за психических проблем мужчины. Адвокаты заявили, что в момент поджога Синдзи Аоба страдал бредом. Судья не принял доводы защиты и подчеркнул, что подсудимый не находился в состоянии умственной недееспособности.

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«Синдзи Аоба приговорен к смертной казни за поджог компании Kyoto Animation Co», — отметили в издании.

В агентстве указали, что поджигатель совершил преступление из-за убеждения в воровстве идеи его романа. По словам осужденного, он ранее участвовал в конкурсе Kyoto Animation Co и представлял студии свою работу.

Злоумышленник сам оказался в числе пострадавших от пожара — на заседание суда его привезли в инвалидной коляске, добавили в издании.

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