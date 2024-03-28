Мир 28 марта 2024, 05:39 Японского журналиста шокировала поездка в Мариуполь DS: мариупольцы оценили свою жизнь как мирную, шокировав японского журналиста РИА «Новости»

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Жители Мариуполя оценили свою жизнь как мирную, рассказали о широких перспективах, которые получили благодаря нахождению в составе России, а также поделились историями о том, как раньше украинские военные издевались над гражданскими. Об этом рассказал журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани.

«Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной», — написал он.

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По словам японского журналиста, в городских магазинах нет проблем с продуктами. Его также удивило отсутствие проукраинских настроенных граждан. Он отметил, что его прогнозы в этом плане не оправдались.

Мало того, мариупольцы рассказали ему о случаях насилия и унижения со стороны солдат ВСУ. В частности, украинские боевики отказались выпустить из города женщину с больным ребенком, а также угрожали ее расстрелять после просьбы выдать ей лекарства.

Ранее педагоги и активисты «Народной дружины Мариуполя» рассказали, что неизвестные через Telegram предлагали восьмикласснику заплатить полтора миллиона рублей, если он взорвет новоазовскую школу № 1 в ДНР.