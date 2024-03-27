Происшествия 27 марта 2024, 08:31 Подросткам в ДНР предлагали взорвать школу РИА «Новости»: в ДНР подросткам предложили взорвать школу за 1,5 млн рублей РИА «Новости»

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В Донецкой Народной Республике неизвестные через мессенджер Telegram предложили взорвать новоазовскую школу № 1. Об этом РИА «Новости» сообщили активисты «Народной дружины Мариуполя» и педагоги, которые заявили о ситуации в полицию.

Ученик восьмого класса рассказал, что 25 марта ему в личные сообщения в мессенджере пришло сообщение от незнакомого аккаунта.

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«Написали, что готовы заплатить 1,5 миллиона рублей за помощь в теракте в новоазовской школе № 1. Другу пришло такое же сообщение», — отметил он.

Всего предложение совершить теракт за денежное вознаграждение получили три ребенка. Сейчас аккаунт, с которого шла переписка, удален.

«Ребята сразу рассказали о проблеме, обратились к нам. Мы учим школьников не вестись на такие провокации. Это люди, которые выманивают молодую кровь, чтобы их потом сделать виноватыми», — подчеркнул представитель «Народной дружины» Алексей Семенков.

Ранее бойцы ФСБ в Запорожской области задержали местных жителей, которых завербовал ГУР Украины для совершения терактов.