Японскими властями арестован штурман траулера «Амур»

Береговой охраной японского портового города Момбэцу арестован штурман российского траулера «Амур», который 26 мая столкнулся с рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». Российское судно шло из Корсаково с грузом краба. В результате погибли три японских рыбака.

Как сообщило агентство Кyodo, штурмана обвиняют в столкновении со шхуной. Его заподозрили в нарушениях при выполнении служебной деятельности и при маневрировании транспортного средства.

«Только что мы получили информацию об аресте третьего помощника капитана, который стоял на вахте», — подтвердили эту информацию ТАСС в российском генконсульстве в Саппоро.

Столкновения российского и японского судов произошло рано утром в 23 километрах острова Хоккайдо. Причиной трагедии мог стать густой туман, но моряк с «Хокко-мару восемь» обвинил в ней российский экипаж.

Экипаж «Амура» пришел на помощь японцам с перевернувшегося судна. Их подняли на борт. Но до прибытия помощи трое скончались от переохлаждения.

Япония продолжила удерживать «Амур» после того, как в исключительной экономической зоне России в Охотском море было задержано судно «Эйхомару-172». Оно вело там промысел.