Япония отвергла протест МИД РФ из-за задержания шхуны

Япония не принимает протест России из-за задержания рыболовецкого судна, зашедшего в исключительную экономическую зону РФ в Охотском море. Об этом заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

РИА «Новости» написало, что Япония настаивает на том, что судно «Эйхомару-172» вело промысел в исключительной экономической зоне.

«Что касается протеста российской стороны, то мы не можем его принять и настаиваем на скорейшем освобождении членов экипажа и судна», — заявили в дипведомстве Японии.

Российский МИД ранее заявил протест японскому посольству. В ведомстве отметили, что шхуна «Эйхомару-172», замеченная у берегов Сахалина, а также люди, находившиеся на борту, игнорировали запросы и пытались скрыться. Уходя от преследования, шхуна опасно маневрировала и чуть не столкнулась со сторожевым кораблем, сообщали в ФСБ.

Эту шхуну задержали в конце мая за незаконную ловлю. На борту судна при осмотре нашли промысловое оборудование, живого краба и крабовую продукцию. Задержанное судно доставили в порт Корсакова.

Между тем в самой Японии продолжают удерживать российский рыболовецкий траулер «Амур».