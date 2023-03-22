Мир 22 марта 2023, 07:44 Японский журналист сравнил Зеленского с бен Ладеном Shūkan Gendai: президент Зеленский может повторить судьбу террориста бен Ладена из-за США Сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу террориста Усамы бен Ладена, которого Соединенные Штаты поддерживали. Такое мнение высказал обозреватель японского журнала Shūkan Gendai Хироси Охара.

Он напомнил, что изначально Усама бен Ладен был моджахедом. Когда-то он вместе с другими соратниками воевал с советскими военными в Афганистан. Штаты же давали им деньги и оружие в рамках операции ЦРУ «Циклон».

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«Иначе говоря, Вашингтон, как и сегодня на Украине, поддерживал их, оправдывая борьбу с Россией, моджахедов восхваляли за борьбу с СССР, а бен Ладен считался героем», — добавил Охара.

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Журналист заявил, что именно США сделали из лидера «Аль-Каиды»* героя. Охара считает, что в связи с этим нужно следить сейчас за Зеленским.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова украинского лидера «бен Ладеном номер два», так как террорист в свое время был для американцев «своим парнем».

*«Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.