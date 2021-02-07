Японский премьер выразил сожаление из-за отсутствия мирного договора с Россией

Нерешенная проблема «северных территорий», как в Японии называют российские Южные Курилы, и отсутствие мирного договора с Москвой вызывают глубокое сожаление. Об этом заявил японский премьер-министр Есихидэ Суга.

«Ситуация, когда, несмотря на то, что после [окончания Второй мировой] войны прошло 75 лет, проблема северных территорий так и не решена, а между Японией и Россией так и не заключен мирный договор, вызывает большое сожаление», — приводит РИА «Новости» слова Суги во время видеообращения к ежегодному общенациональному съезду за «возвращение северных территорий».

Глава правительства Японии напомнил, что после назначения на свой пост он созвонился с президентом России Владимиром Путиным и договорился с ним о продолжении диалога по мирному договору.

Съезд проходит ежегодно в так называемый День северных территорий. Его отмечают в Японии 7 февраля. В мероприятии принимают участие премьер-министр и другие члены правительства. Суга подчеркнул, что этот съезд, несмотря на пандемию коронавируса, имеет глубокий смысл.

Россия и Япония уже давно ведут переговоры по Курилам. Токио настаивает на принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Шикотан Японии и называет их своими северными территориями. Из-за этого спора страны не могут заключить мирный договор. Суга во время программной речи на открытии сессии парламента в январе заявил, что японские власти должны поставить точку в этом вопросе, чтобы не оставлять проблему будущим поколениям.