Японский премьер назвал необходимым «поставить окончательную точку» в вопросе Курил

Японские власти должны поставить окончательную точку в вопросе принадлежности Южных Курил и заключить мирный договор с Россией. Оставлять эту проблему будущим поколениям нельзя. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Есихидэ Суга во время программной речи на открытии сессии парламента.

«Вопрос о северных территориях (южные острова Курильского архипелага — прим. ред.) не следует передавать будущим поколениям. В нем необходимо поставить окончательную точку. <…> Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами. Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора», — подчеркнул Суга. Его выступление транслировали в эфире национального телевидения.

Глава японского правительства отметил, что власти будут продолжать в отношениях с Россией курс, который проводил бывший премьер-министр Синдзо Абэ.

Россия и Япония уже давно ведут переговоры по Курилам. Токио настаивает на принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Шикотан Японии и называет их своими северными территориями. Из-за этого спора страны не могут заключить мирный договор.